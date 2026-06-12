Podcast Vergara, lo scopritore: "Allegri l'uomo giusto per valorizzarlo. Il modulo..."

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Salvatore Lodi, presidente della Scuola Calcio Fratelli Lodi, uno degli scopritori di Antonio Vergara, è intervenuto su Radio Tutto Napoli,

Salvatore Lodi, presidente della Scuola Calcio Fratelli Lodi, uno degli scopritori di Antonio Vergara, è intervenuto su Radio Tutto Napoli, prima radio tematica sul Napoli, che puoi ascoltare/vedere qui sul sito, in auto col DAB Campania o sulle app gratuite (scarica qui per Iphone o qui per Android).

Che effetto le fa vedere oggi Antonio Vergara protagonista con la maglia del Napoli?

«A dire la verità, e lo dico con grande sincerità, sono l'uomo più felice del mondo per lui e per la sua famiglia. Napoli lo ha accolto come un figlio e, se posso dirlo, in poco tempo è diventato il nuovo Insigne. Ha dimostrato di poter indossare una maglia che, per un napoletano, pesa tantissimo. Per me è motivo di enorme orgoglio vedere un ragazzo uscito dalla mia scuola calcio arrivare a questi livelli. Antonio è serio, umile e si sta meritando tutto quello che sta ottenendo».

Sarebbe un peccato se il Napoli decidesse di cederlo?

«Dipende tutto dai programmi della società e dall'allenatore. Alla fine è il tecnico che, insieme al direttore e al presidente, deve decidere che tipo di squadra costruire. Il modulo lo fanno i giocatori e bisogna capire quali siano gli obiettivi del club. Sono valutazioni che spettano a loro».

Massimiliano Allegri può essere l'allenatore giusto per valorizzarlo?

«Secondo me sì. Lo ha dimostrato in passato, sia al Milan sia alla Juventus, di saper lavorare bene con i giovani. In Italia dobbiamo avere il coraggio di lanciare i ragazzi, soprattutto dopo le delusioni della Nazionale. Antonio ha 23 anni, ha bisogno di giocare con continuità e sono convinto che possa ritagliarsi il suo spazio».