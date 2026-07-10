Podcast Zeballos, Lo Monaco: "Che affare! Prezzo stracciato, ma ho un dubbio"

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Pietro Lo Monaco, direttore sportivo, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, la prima radio tematica sul Napoli in onda tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania: "Zeballos al Napoli a quelle cifre è un affarone, il prezzo è stracciato rispetto al suo reale valore. Bravo il Napoli a chiuderlo perché in scadenza a un prezzo molto più basso rispetto al suo valore. Ho solo un dubbio, lui è un esterno puro e gioca nel ruolo di Alisson e Lang. Ha 24 anni ma è ancora giovane e comunque non dobbiamo lasciarci condizionare dal suo valore, in Argentina lavorano così, fanno crescere i talenti e poi li rivendono.

Io presi Gomez a 22 anni e sappiamo tutti cosa ha fatto in Italia. Comunque penso il Napoli lo abbia scelto per completare la batteria di esterni. Ripeto, per me è un grande colpo e soprattutto una grande operazione. Zeballos non segna molto, è bravo a saltare l'uomo, crea la superiorità numerica ma non ha questa caratteristica di andare dentro e attaccare gli spazi e vedere la porta. Alisson ad esempio è diverso, vede anche la porta pur avendo spunti da dribblomane.

Aranda del Boca Juniors, classe 2007, costa trenta milioni. Ecco, lui non è in scadenza e quindi costa tanto. Ma è altrettanto forte, anzi è un talento assoluto. Zeballos è diverso e dieci miloni di dollari per lui sono pure troppi. Costerà di meno perché, ripeto, è in scadenza".