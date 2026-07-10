Ultim'ora Zeballos, il Napoli chiude! Boca dimezza le pretese: retroscena su gennaio e cifre

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Tutto nasce il 20 dicembre dello scorso anno, ma la trattativa per portare Zeballos al Napoli aveva subito una frenata dopo il blocco del mercato. Il direttore sportivo Giovanni Manna ha poi riaperto i contatti con l’entourage del giocatore a marzo, arrivando a un accordo: contratto quadriennale da 1,2 milioni di euro a stagione più bonus legati alle prestazioni del talento argentino. L’ultimo ostacolo resta il Boca Juniors. Fino a due settimane fa il club chiedeva il pagamento della clausola da 20 milioni, cifra che il CSKA Mosca era disposto a versare, salvo poi il rifiuto del giocatore. Dopo l’ennesimo mancato rinnovo, il Boca ha cambiato posizione, abbassando le pretese alla metà, anche a causa della situazione di Zeballos, attualmente fuori rosa. Lo fa sapere Ciro Venerato.

Il Napoli prepara l’offerta e lavora anche sulle uscite

Nella giornata di ieri si è tenuto un nuovo vertice con gli agenti del giocatore e dalle parole si è passati ai fatti: l’entourage del “Gaucho” invierà al Boca una mail ufficiale con la proposta azzurra, che dovrebbe aggirarsi sui 9 milioni di euro senza percentuale sulla futura rivendita. Il Napoli attende ora una risposta, mentre parallelamente lavora allo sfoltimento della rosa. Tra le possibili uscite ci sono Milinkovic-Savic, seguito dall’Hull City, e Lukaku, nel mirino di Besiktas, Fenerbahce e club arabi. Hasa è vicino al Frosinone, mentre su Cheddira resta vigile il Verona. Agli agenti di Zeballos è stato chiesto di attendere ancora pochi giorni: il suo arrivo non dipende dalla cessione di un pari ruolo. Da ieri sera il Napoli ha accelerato e il talento argentino è sempre più vicino.