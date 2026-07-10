Ultim'ora Zeballos, accordo col Napoli a maggio! Ha detto no a 20mln dal Cska: vuole gli azzurri

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Il Napoli ha raggiunto un accordo su tutti i dettagli contrattuali con Exequiel Zeballos già dallo scorso maggio, definendo un’intesa quinquennale per il futuro dell’attaccante argentino. Zeballos ha deciso di rifiutare la proposta del CSKA Mosca, che prevedeva un ingaggio netto complessivo da 20 milioni di euro in cinque anni, pari a circa 4 milioni a stagione. La volontà del giocatore è chiara: indossare la maglia del Napoli e proseguire la sua carriera in azzurro, nonostante l’interesse e le offerte arrivate da altri club europei. Lo fa sapere Fabrizio Romano. La trattativa resta quindi legata alle prossime mosse della società partenopea sul mercato in uscita, necessarie per creare lo spazio economico utile alla chiusura dell’operazione.

Zeballos vicino al Napoli: ora serve la cessione di giocatori

Il trasferimento non è ancora definito nei dettagli finali, ma il club campione d’Italia sta lavorando per completare il percorso che porterà all’offerta ufficiale. La prima proposta del Napoli dovrebbe aggirarsi intorno ai 10 milioni di dollari, cifra dalla quale iniziare il confronto con il club proprietario del cartellino. L’obiettivo della dirigenza è trovare le risorse necessarie attraverso alcune cessioni, così da garantire l’arrivo di Zeballos e rispettare gli accordi già raggiunti con il calciatore.