Clamoroso da Torino: scambio Lobotka-Gatti con la Juve, ma c'è un problema

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Lo scambio Lobotka-Gatti prende quota come possibile suggestione di mercato sull'asse Napoli-Juventus. Secondo quanto riportato da Tuttosport, tra i nomi valutati dal club bianconero per rinforzare il centrocampo c'è anche Stanislav Lobotka, regista slovacco molto apprezzato da Luciano Spalletti, che lo conosce bene e lo considera un profilo ideale per la mediana juventina.

Gatti al Napoli? Lobotka, la clausola complica l'operazione

A rendere più complessa l'eventuale trattativa è la situazione contrattuale del centrocampista azzurro. Lobotka, infatti, ha una clausola rescissoria da 25 milioni di euro, ma valida esclusivamente per i club esteri. Per la Juventus, quindi, non sarebbe possibile sfruttare questa formula: l'unica strada sarebbe quella di sedersi al tavolo con il Napoli e con il presidente Aurelio De Laurentiis per trovare un accordo alle condizioni della società partenopea. L'ipotesi di uno scambio con Federico Gatti resta dunque una possibilità da valutare, ma serviranno diversi passaggi per trasformare la suggestione in una vera trattativa.