Podcast Futuro Lukaku, Salvione ricorda: "3 anni fa Allegri lo voleva a tutti i costi"

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Pasquale Salvione a Radio Tutto Napoli: Vergara, difesa e mercato azzurro. "Senza uscite il Napoli non si muove".

Pasquale Salvione, giornalista del Corriere dello Sport-Stadio, è intervenuto nella nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e sempre live su sito, app smartphone e smartTv e Dab Campania.

Il Corriere dello Sport parlava della trattativa tra Antonio Vergara e il Napoli che sembrava tutto pronto, tutto fatto per il rinnovo, però ha subito un'improvvisa battuta d'arresto. A che punto siamo?

"La trattativa si è bloccata. Quando sembrava tutto pronto per arrivare all'accordo, c'è distanza sull'ingaggio e quindi c'è bisogno che le parti tornino a confrontarsi per trovare una soluzione. Abbiamo anche raccontato che il Napoli ha rifiutato 25 milioni offerti dall'Atalanta. Chiaramente la considerazione che ha il Napoli del ragazzo è molto alta, Vergara vuole restare al Napoli, però ovviamente c'è bisogno che le parti si vengano incontro per trovare una soluzione. Al momento la soluzione ancora non c'è, però io credo che possa esserci un lavoro diplomatico che possa andare avanti. Vediamo se una soluzione sarà trovata."

Come si muoverà il Napoli in difesa?

"Al momento abbiamo 5 difensori centrali: Rrahmani, Buongiorno, Rafa Marin, Marianucci e Beukema. Quindi io ti dico: è chiaro che al momento il Napoli non vuole fare passi più lunghi della gamba. L'anno scorso ha fatto di tutto per dare a Conte una rosa quanto più completa possibile per il primo giorno di ritiro. Quest'anno, avendo numericamente il doppio ruolo o a volte anche triplo in ogni settore del campo, vuole aspettare. Ogni discorso su possibili alternative e trattative è tutto vero, perché come è stato con Comuzzo, come è stato con Ghilà, il Napoli ha imbastito trattative e colloqui. Però se non ci sono sviluppi in uscita, io penso che le parole di De Laurentiis siano state molto più che chiare: senza uscite il Napoli non si muove."

Di questi cinque centrali, secondo te dobbiamo aspettarci una gestione più oculata o una gestione eccellente?

"No, io penso che l'unico che possa uscire sia Marianucci. Gli altri quattro, onestamente, credo siano il pacchetto di difensori sul quale il Napoli adesso, in questo momento, conta."

Includi anche Rafa Marin nel pacchetto di difensori?

"Sì, in questo momento sì. Rafa Marin ha una buona considerazione, credo che il Napoli non abbia nemmeno voluto parlarne nella trattativa che c'è stata con Ghilà e quindi in questo momento Rafa Marin è considerato uno dei quattro. Poi, chiaramente, se il mercato è bello perché non ci sono mai certezze definitive fino al gong finale, è chiaro che se dovesse esserci una possibilità di prendere un giocatore ritenuto più idoneo e dovesse esserci contemporaneamente un'offerta per uno di questi quattro, è chiaro che tutto, secondo me, può essere discusso e valutato. Però al momento la situazione è questa."

Al momento com'è secondo te la situazione su Noa Lang e Lorenzo Lucca?

"Il discorso è anche dal punto di vista economico molto semplice. L'anno scorso sono andati entrambi in prestito oneroso, quindi alla fine il Napoli più o meno ha anche guadagnato, essendosi tolto la metà stagione d'ingaggio e avendo preso anche un indennizzo per quei sei mesi di prestito di entrambi. Ovviamente entrambi sono stati però pagati molto bene l'anno scorso. Parliamo di 35 per Lucca e 27-28 per Lang, se non ricordo male. Quindi sono giocatori che hanno comunque un costo. Io penso che in questo momento Lang abbia più chance di restare, perché se noi valutiamo la rosa e facciamo un'ipotesi di coppie nei ruoli, in questo momento Lang è in coppia con Allison, l'esterno alto a sinistra, mentre Lucca in questo momento, da come sembra, perché ripeto dobbiamo aspettare poi che Allegri faccia le sue valutazioni da vicino, sembra il terzo tra i centravanti. Quindi è possibile che possa il Napoli entrare nell'ordine delle idee di valutare un altro prestito, un'altra soluzione per l'uscita. Però in questo momento secondo me Lang è uno che nella rosa del Napoli può anche restare."

Secondo te la situazione di Lorenzo Lucca è anche legata alla permanenza di Romelu Lukaku?

"Sai, facciamo due più due. Allegri voleva Lukaku alla Juve a tutti i costi tre anni fa, insieme a Manna, quindi ha fatto di tutto per portarlo alla Juve. Poi la trattativa non si sbloccò e Lukaku andò alla Roma. Lukaku al Mondiale ha dato segnali importanti, molto importanti, perché ha dato segnali di vitalità che l'ultimo anno a Napoli avevano quasi tolto dalla mente di tutti i tifosi. Ora ti dico: ti privi di Lukaku in questo momento? Poi è chiaro che, come dicevamo prima, se dovesse arrivare un'offerta per Lukaku la situazione sarà valutata. Questo non dobbiamo nasconderlo perché è così, è ovvio. Per qualsiasi giocatore il Napoli valuta offerte, così come ogni altro club italiano. Però, se guardiamo esclusivamente il lato tecnico, in questo momento pensare di dar via Lukaku, ecco, io penso che Allegri non sia d'accordo."

Il Napoli però deve alleggerire questo monte ingaggi altissimo e qualche scelta importante dovrà farla. Si leggeva anche ieri di un interessamento della Roma per Lang.

"È chiaro che poi dipende tutto dalle offerte che arrivano. Io ti dico come ti ho detto poco fa: se dovessero arrivare offerte per chiunque, io penso che il Napoli valuterà tutto e poi in base a quello farà le sue scelte. Però credo che in questa situazione, nella situazione in cui il Napoli adesso si trova, cioè con una rosa extralarge, 47 giocatori, necessità di abbattere il monte ingaggi e tutto quello che sappiamo bene, io credo che le valutazioni vadano fatte per qualsiasi offerta arriverà. Quindi dovrà essere bravo Manna nel lavorare e nelle uscite, perché chiaramente parte di questi 25 giocatori da mandare via, una grossa parte, è anche facile piazzarli perché sono giovani e possono andare in prestito e si può trovare facilmente una soluzione. Nel caso dei giocatori più importanti bisogna trovare anche un rientro economico e al momento è questo il lavoro difficile che deve fare Manna, perché come dicono molti direttori sportivi, ad acquistare giocatori ci vuole mezza giornata e a venderli ci vuole un mese. E a venderli bene."

L-a Fiorentina chiude Atta, l'Atalanta Gaetano, la Roma sembra voler fare un bel progetto. Il Napoli deve guardarsi anche un po' le spalle?

"Sì, però poi ti dico: se tu analizzi la rosa del Napoli, quando Allegri dice che la rosa è forte, evidentemente nella sua testa ha già un'idea. Se noi andiamo a vedere, tu hai in attacco Alisson, Lang, Lukaku, Højlund, Politano, Neres, De Bruyne, Lucca. A centrocampo hai Lobotka, Gilmour, McTominay, Vergara, Gilmour. Insomma, non è che tu parti con dei problemi. Tu puoi magari pensare che questa rosa la puoi rinforzare o puntellare con degli innesti, però, ripeto, probabilmente puoi prendere un esterno destro che sicuramente ti può dare presenza e futuro, per carità, però in questo momento tu devi prendere uno che arriva e mette seduto Di Lorenzo. Non è semplice andare a prendere questo tipo di giocatori, per cui io credo che anche da questo punto di vista la presa di posizione del Napoli, che non vuole farsi prendere per la gola e decide di aspettare per fare degli investimenti meno frettolosi dal punto di vista anche delle tempistiche rispetto a quelli dell'anno scorso, sicuramente non scatena la fantasia dei tifosi, però in questo momento credo che sia una scelta che può anche essere capita dopo quello che è stato fatto l'anno scorso."