Podcast Zeballos-Napoli, Forgione: "Se lo seguono, forse è preludio a un addio?"

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Angelo Forgione, giornalista e scrittore, è intervenuto sulla nostra Radio Tutto Napoli, l'unica radio tutta azzurra e live tutto il giorno su sito, app smartphone e smartTv e DAB Campania.

In apertura di trasmissione stavamo facendo un'analisi su Antonio Vergara e poi anche su Zeballos, che è sempre di più nel mirino del Napoli. Ti chiedo: secondo te questo calciatore argentino potrebbe fare al caso del Napoli?

"Devo dire che i feedback rispetto al calciatore sono buoni, quindi che ne posso pensare io? Non ho molto materiale per poter dire se è un giocatore valido o meno. Mi devo assolutamente attenere a chi evidentemente lo conosce più di me e, se è nel mirino del Napoli, un motivo ci sarà. Al di là di quella che può essere una valutazione individuale o comunque generica, se entra nel mirino di un club significa che è stato monitorato, è stato verificato e quindi di quello mi fido tranquillamente."

È giusto investire magari proprio in quella zona di campo? Perché poi alla fine, se ragioniamo, il Napoli ne ha di esterni in rosa già attualmente.

"In questo momento il Napoli è copertissimo in questo senso, però questo potrebbe preludere poi a un'eventuale cessione. Cioè, il Napoli si potrebbe magari preparare una cessione di qualcuno e poi andarla a rimpiazzare con Zeballos. Le strade del mercato sono sempre infinite, imprevedibili e fino a quando non c'è la chiusura non si può definire qual è la strategia di mercato di un club, a meno che non venga dichiarata dai protagonisti, dai soggetti attori."

Voglio chiederti del futuro di Noa Lang. Cosa faresti tu con l'olandese?

"L'olandese, se ha un certo tipo di feeling, se potesse avere un certo tipo di feeling con l'allenatore entrante, sarebbe da riverificare. Noi abbiamo visto un Lang totalmente slegato dal Napoli, intanto perché era stato acquistato per fare l'esterno sinistro e sostituire, doveva essere il sostituto di Kvaratskhelia dopo l'uscita nel precedente mercato invernale. Poi evidentemente il Napoli ha cambiato in corsa i programmi: invece di giocare con l'esterno sinistro, ha giocato con questa alternanza di copertura degli spazi tra McTominay e De Bruyne all'inizio del campionato. Quindi lui si è trovato spiazzato, è venuto a Napoli con certe indicazioni, con uno slot aperto, e poi invece se l'è trovato completamente sbarrato. Questo poi ha rotto un po' il giocattolo in partenza. Adesso bisogna capire se quello slot può essere suo, se l'allenatore entrante ha una certa predilezione per questo calciatore, se lo vuole verificare. Sono tante le strade. Quindi bocciarlo per quello che è successo l'anno scorso io non lo farei a prescindere, ma non lo farà sicuramente il Napoli, perché dalle parole che ha detto il Presidente e dalle parole che ha detto pure Manna, il calciatore sarà verificato ovviamente, ma chiaramente dovesse entrare poi nella visione del modulo tattico di Allegri."