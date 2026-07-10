Milinkovic-Savic sblocca il mercato? Lo aspetta la Premier: la cifra

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Vanja Milinkovic-Savic potrebbe rappresentare la prima significativa cessione dell’estate per il Napoli. Il portiere serbo, arrivato lo scorso anno dal Torino per 21 milioni di euro su indicazione dell’allora tecnico Antonio Conte, è infatti finito al centro delle attenzioni del mercato dopo una stagione vissuta da protagonista. In totale ha disputato 38 partite tra Serie A, Champions League, Coppa Italia e Supercoppa Italiana, approfittando anche dei ripetuti problemi fisici che hanno limitato Alex Meret, fermato prima da una frattura al piede e successivamente da un infortunio al braccio.

Milinkovic-Savic in attesa del futuro

Venerdì il portiere raggiungerà il ritiro di Dimaro Folgarida, dove inizierà la preparazione agli ordini di Massimiliano Allegri in attesa di conoscere quale sarà il suo destino. Negli ultimi giorni il suo nome è stato accostato al Besiktas, che aveva manifestato interesse prima di orientarsi sul tedesco Alexander Nübel. Resta invece aperta la pista che conduce all’Hull City, club guidato dal tecnico bosniaco Sergej Jakirovic, con il quale sono in corso contatti. Il Napoli, dal canto suo, non intende fare sconti e ha fissato la valutazione del portiere a 18 milioni di euro. Lo riporta il Cds oggi in edicola.