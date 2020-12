4-2-3-1 o 4-3-3? CdM: "Gattuso vuole gestirli entrambi e avere doppia identità"

Tra 4-2-3-1 e 4-3-3 qualcosa cambia, ma alla fine è sempre l'interpretazione del modulo quello che conta. Per questo Rino Gattuso alterna entrambi i sistemi si gioco e vuole continuare a farlo, come evidenza il Corriere del Mezzogiorno: "Il Napoli è camaleontico, l’orientamento è gestire entrambi i sistemi di gioco, avere la doppia identità del 4-3-3 e 4-2-3-1, anche in Olanda a gara in corso Gattuso ha trasformato la squadra e nel finale ci sono state le occasioni per vincere la partita e portare a casa la qualificazione".