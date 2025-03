80 palloni toccati, il ruolo di play aggiunto e non solo: Gilmour, il segreto di Conte con l'Inter

Il Napoli scopre Billy Gilmour. L'ex Brighton ha dimostrato di essere la chiave per affrontare le insidie di partite difficili come quella contro l’Inter. Conte, che lo aveva scoperto al Chelsea, ha sempre creduto nelle sue qualità, e il centrocampista scozzese ha brillato ancora, nonostante un lungo periodo di inattività. Dopo quattro mesi senza giocare dalla prima sfida a San Siro, Gilmour ha colto l’occasione per tornare protagonista, assumendo un ruolo inedito come regista di scorta a Lobotka. La scelta di Conte di schierare un doppio playmaker ha rinforzato il palleggio e sostenuto la difesa. Gilmour ha messo in difficoltà Bastoni con una marcatura attenta, accumulando ben 80 tocchi e un'alta percentuale di passaggi riusciti.

Nonostante un fallo che ha portato al gol di Dimarco, il suo lavoro è stato fondamentale nel limitare il gioco dell’Inter, creando densità a centrocampo e offrendo assist precisi. A soli 23 anni, Gilmour si è rivelato un giocatore che non pretende attenzioni, ma che si impegna in silenzio per migliorare. La sua crescita è stata apprezzata da tutti, compreso l’allenatore, che ha sempre potuto contare su di lui. Acquistato per 14 milioni, Gilmour è il tipo di giocatore che il Napoli cercava: rapido e intelligente, capace di fare la differenza nel centrocampo azzurro. Con lui e McTominay, il Napoli punta a ritrovare la grandezza. A scriverlo è il Corriere dello Sport.