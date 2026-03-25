Rinnovo Spinazzola, serviranno nuovi contatti. C'è l'ombra della Juve: i dettagli

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La Juventus si è fatta avanti per Spinazzola offrendo due anni di contratto. Il giocatore ha dato priorità al Napoli, dove vorrebbe restare

Il futuro di Leonardo Spinazzola resta in bilico e sul giocatore si registra l’interesse concreto della Juventus. Secondo quanto riportato dal Corriere dello Sport, il club bianconero si sarebbe già mosso proponendo un contratto biennale all’esterno, attualmente in scadenza con il Napoli. La trattativa per il rinnovo con il club azzurro è ancora aperta ma non semplice. Il Napoli sarebbe disposto a offrire un prolungamento fino al 2027, mentre l’entourage del calciatore chiede un anno in più per chiudere l’accordo.

Juventus su Spinazzola, ma il Napoli resta la priorità

Il quotidiano spiega: “La Juventus si è fatta avanti per Spinazzola offrendo due anni di contratto. Il giocatore ha dato priorità al Napoli, dove vorrebbe restare, ma al momento la società garantirebbe un rinnovo più corto”. La distanza non è ancora colmata e serviranno nuovi contatti per trovare l’intesa definitiva.