Doppie sedute per ritrovare la forma: così il Napoli sfrutterà la sosta a Castel Volturno

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Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno durante la pausa per le nazionali con un programma intenso pensato per mantenere alta la condizione fisica. Lo staff ha organizzato una settimana di allenamenti con doppie sedute, mattina e pomeriggio, per permettere ai giocatori rimasti in città di non perdere ritmo.

Il Napoli vuole ritrovare la forma fisica

L’obiettivo è soprattutto quello di accelerare il recupero di alcuni elementi importanti, tra cui Anguissa e Lukaku, oltre a tenere in forma chi non è stato convocato dalle rispettive nazionali. A riportarlo è l'edizione odierna de Il Mattino.