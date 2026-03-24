Rimonta Scudetto? Dopo l'ultimo turno, due elementi hanno convinto ancora di più Conte

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Fattori che hanno riacceso entusiasmo e ambizione, spingendo il tecnico a mantenere alta la pressione sugli avversari.

Antonio Conte continua a credere nella rimonta scudetto del Napoli, alimentando la fiducia dell’ambiente nonostante il distacco dall’Inter. Due elementi in particolare hanno rafforzato la convinzione dell’allenatore: il rientro degli infortunati e i recenti passi falsi della squadra capolista. Fattori che hanno riacceso entusiasmo e ambizione, spingendo il tecnico a mantenere alta la pressione sugli avversari. E' quanto scrive Tuttosport nella sua edizione odierna.

La fiducia di Conte nella rimonta

"Ma il pensiero di don Antonio, adesso, va oltre: il tecnico salentino crede fermamente nella rimonta e vuole alimentare la pressione sugli avversari. Il rientro in gruppo degli infortunati, unito alle recenti frenate dell’Inter capolista - ora dista 7 punti - hanno riacceso l’entusiasmo e, soprattutto, hanno rinvigorito la fame dell’allenatore dei partenopei. Conte, del resto, di rimonte se ne intende come pochi: negli ultimi trent’anni, infatti, soltanto cinque squadre hanno conquistato lo scudetto senza essere prime alla trentesima giornata, due di queste (Napoli 24/25 e Juventus 11/12) erano allenate da don Antonio".