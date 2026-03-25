Di Lorenzo infortunato, ma vicino alla Nazionale: il gesto del capitano azzurro

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Con lui ci saranno anche Zaccagni e Vicario, tutti fuori per problemi fisici ma comunque decisi a seguire la squadra da vicino.

Giovanni Di Lorenzo sarà presente allo stadio per sostenere la Nazionale nonostante l’infortunio. Come racconta La Gazzetta dello Sport, il capitano del Napoli assisterà dalla tribuna alla sfida tra Italia e Irlanda del Nord insieme ad altri giocatori indisponibili, per restare vicino al gruppo in un momento importante.

Di Lorenzo, un gesto apprezzato

Con lui ci saranno anche Zaccagni e Vicario, tutti fuori per problemi fisici ma comunque decisi a seguire la squadra da vicino. Il quotidiano sottolinea: “Se non in campo o in panchina, almeno in tribuna: è una questione di appartenenza e di legame con il gruppo”. Un gesto apprezzato anche dallo staff tecnico, che continua a lavorare sullo spirito di squadra. Da quando è arrivato il commissario tecnico Gattuso, l’obiettivo è rafforzare l’identità del gruppo azzurro dentro e fuori dal campo.