Al rientro di Conte il Napoli farà un altro allenamento congiunto a Castel Volturno

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Il Napoli continua a lavorare a Castel Volturno durante la pausa per le nazionali con un programma intenso pensato per mantenere alta la condizione fisica. Lo staff ha organizzato una settimana di allenamenti con doppie sedute, mattina e pomeriggio, per permettere ai giocatori rimasti in città di non perdere ritmo.

Altro allenamento congiunto a Castel Volturno?

Il quotidiano Il Mattino spiega che, dopo il lavoro intenso, è previsto un breve fine settimana di pausa prima della ripresa con Conte. Inoltre non è escluso che tra mercoledì e giovedì della prossima settimana venga organizzata un’amichevole a Castel Volturno per testare la condizione del gruppo.