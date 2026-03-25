Sorpresa Hojlund: è il grande rimpianto di Allegri e del Milan

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Dopo un periodo complesso al Manchester United, Rasmus Hojlund - 26 reti con i Red Devils - ha ritrovato il sorriso a Napoli

Rasmus Hojlund a Pasquetta affronterà i rossoneri, ovvero la squadra che lo aveva cercato invano in estate. Lo ricorda La Gazzetta dello Sport oggi in edicola. Il centravanti di Allegri, infatti, poteva andare nella Milano rossonera, con cui a Pasquetta duellerà da grande 9 rimpianto, e invece Rasmus ha scelto un'altra strada. "Ha visto Napoli e poi ha rimosso quella opacità che nella Manchester dello United un po' l'aveva posseduto, nonostante i gol (non pochi: 26 in 95 partite) avessero tentato disperatamente di scacciare via quel peso degli 80 milioni spesi per averlo dall'Atalanta", si legge sul quotidiano.

Hojlund, dall'ipotesi Milan all'affare del Napoli

Dopo un periodo complesso al Manchester United, Rasmus Hojlund - 26 reti con i Red Devils - ha ritrovato il sorriso a Napoli sotto la guida di Antonio Conte. Arrivato nell'estate del 2025, il giovane danese si è integrato perfettamente negli schemi azzurri, diventando l’arma letale della squadra. Con 14 reti messe a segno finora nella stagione 2025/2026, ha dimostrato che il ritorno in Serie A era la mossa giusta per rilanciare la sua carriera. "A Napoli ho ritrovato la gioia di giocare", ha dichiarato recentemente, in Danimarca, a Tv2, confermando di essere tornato quel centravanti fisico e implacabile che aveva incantato l'Europa ai tempi dell'Atalanta.