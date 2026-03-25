Lavoro personalizzato a Castel Volturno per i 4 infortunati: le ultime
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Il Napoli continua a fare i conti con alcuni infortunati, anche se la situazione resta sotto controllo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, restano ancora in infermeria Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e David Neres, tutti impegnati in un lavoro specifico per accelerare il recupero.
Il quotidiano spiega che i quattro stanno proseguendo senza sosta il programma personalizzato e che solo nei prossimi giorni si avranno indicazioni più precise sui tempi di rientro. La prossima settimana sarà decisiva per capire quando Conte potrà riavere a disposizione tutti gli uomini per il finale di stagione.
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Copertina Da 0 a 10: l'incredibile apertura di Conte, il pazzesco dato di McTominay, il mistero Lukaku e il salmone Buongiorno di Arturo Minervini
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