Lavoro personalizzato a Castel Volturno per i 4 infortunati: le ultime

vedi letture

Il Napoli continua a fare i conti con alcuni infortunati, anche se la situazione resta sotto controllo. Secondo quanto riportato da Il Mattino, restano ancora in infermeria Di Lorenzo, Rrahmani, Vergara e David Neres, tutti impegnati in un lavoro specifico per accelerare il recupero.

Il quotidiano spiega che i quattro stanno proseguendo senza sosta il programma personalizzato e che solo nei prossimi giorni si avranno indicazioni più precise sui tempi di rientro. La prossima settimana sarà decisiva per capire quando Conte potrà riavere a disposizione tutti gli uomini per il finale di stagione.