Infortunio Politano non preoccupa la Nazionale: le ultime da Coverciano

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La Nazionale prepara la sfida contro l’Irlanda del Nord con diversi interrogativi legati alle condizioni fisiche di alcuni giocatori. Come riportato da Il Mattino, il commissario tecnico Gattuso dovrà sciogliere gli ultimi dubbi dopo la rifinitura in programma prima della partenza per Bergamo. Nell’allenamento di Coverciano Tonali e Bastoni hanno svolto lavoro atletico con il gruppo, proseguendo il percorso di recupero insieme ad altri giocatori non al meglio. La loro disponibilità sarà valutata fino all’ultimo.

Come sta Politano?

Attenzione anche alle condizioni di Politano, esterno del Napoli, che si è allenato con una fasciatura al polpaccio. Non sembrano esserci particolari preoccupazioni, ma lo staff medico continuerà a monitorarlo. Il quotidiano spiega che Gattuso ha provato diverse soluzioni tattiche e solo nelle ultime ore deciderà la formazione da schierare.