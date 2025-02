A Como possibile sorpresa clamorosa: ieri Conte ha provato Billing tra i titolari

Può essere la giornata di Philip Billing. Arrivano conferme anche sul quotidiano Repubblica di una possibile maglia da titolare - assolutamente a sorpresa - sul campo del Como. Un modo, evidentemente, per dare fiducia al centrocampista arrivato a gennaio ma anche per risparmiare il diffidato Anguissa, peraltro non apparso al top nelle ultime uscite.

Il quotidiano racconta che "il tecnico ieri a Castel Volturno ha provato Billing al posto del diffidato Anguissa, che potrebbe essere preservato per evitare il rischio squalifica. Per il resto la formazione è fatta: 3-5-2 e tandem d’attacco Raspadori-Lukaku. Mille i tifosi al seguito: è una tappa cruciale nella lotta per lo scudetto".