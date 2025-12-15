A Riad la dirigenza al gran completo: ecco il programma di allenamenti e conferenze

Oggi alle 11:20Rassegna Stampa
di Pierpaolo Matrone

A Riad, però, non mancherà il sostegno del club al completo: sul volo ci sarà tutta la dirigenza azzurra, guidata dal presidente Aurelio De Laurentiis insieme al vicepresidente Edoardo, all’amministratore delegato Chiavelli e al direttore generale dell’area business Bianchini. Il programma saudita entrerà nel vivo mercoledì.

Alle 12.30 locali (10.30 italiane) Conte dirigerà l’allenamento all’Al Riyadh Club; alle 16 locali (14 in Italia) spazio alla conferenza stampa all’interno dell’Al-Awwal Park Stadium, impianto da 26mila posti inaugurato nel 2015 e casa dell’Al Nassr di Cristiano Ronaldo. Lì, il Napoli cercherà riscatto e continuità.