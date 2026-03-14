Cheddira sfida il suo Napoli: i giallorossi cercano l'impresa al Maradona

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Il Lecce affronta oggi al Maradona una missione quasi impossibile sulla carta, ma Di Francesco ci crede: i giallorossi sanno sorprendere il Napoli.

Napoli-Lecce, i numeri parlano chiaro: doppio vantaggio azzurro in classifica e in attacco

I numeri raccontano un divario netto. Il Napoli campione d'Italia si presenta all'appuntamento con 56 punti in classifica contro i 27 del Lecce, e con 43 reti segnate contro le sole 20 dei giallorossi, penultimo attacco del campionato insieme al Pisa. Di Francesco lo sa bene, ma non si arrende: in settimana ha studiato ogni dettaglio per mettere in difficoltà la squadra di Conte, proprio come riuscì a fare all'andata, quando solo un rigore parato da Milinkovic-Savic su Camarda e un gol di Anguissa nel finale salvarono i partenopei. Il tecnico del Lecce si presenta al Maradona con rispetto ma senza timore, sottolineando come il Napoli, non impegnato in coppa, possa contare su una freschezza atletica superiore rispetto ad altre squadre di vertice.

Cheddira, l'ex di giornata: il suo cartellino è del Napoli ma vuole punire i partenopei

La storia dentro la storia porta il nome di Walid Cheddira. L'attaccante, il cui cartellino appartiene ancora al Napoli, è uno degli ex di giornata più motivati e pericolosi che il Maradona potrebbe ritrovarsi di fronte. Cheddira ha già bucato la porta azzurra tre volte in carriera, con il momento più emblematico rappresentato dalla doppietta realizzata due anni fa al Maradona con la maglia del Frosinone nella gara terminata 2-2. Oggi potrebbe partire titolare al posto di Stulic — tornato al gol domenica scorsa — in un ballottaggio che Di Francesco scioglierà all'ultimo momento. Un gol di Cheddira contro il club proprietario del suo cartellino avrebbe il sapore di una favola.

Il Lecce al Maradona negli ultimi 15 anni: due pareggi e una vittoria, la storia avverte il Napoli

Attenzione ai corsi e ricorsi della storia. Nelle cinque sfide disputate al Maradona nell'ultimo quindicennio, il Lecce ha raccolto un bottino sorprendente: due pareggi e addirittura una vittoria. Numeri che contraddicono il pronostico e che Di Francesco conosce a memoria. Il tecnico giallorosso porterà in campo Gandelman, Pierotti e Banda sulla trequarti, con qualche dubbio su Gallo, alle prese con un affaticamento, e Ndaba in preallarme. Il Napoli parte nettamente favorito, ma il Lecce ha dimostrato di saper trasformare il Maradona in un campo meno ostile di quanto sembri. La partita è aperta.