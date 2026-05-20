Addio Conte: capitan Di Lorenzo e la squadra hanno organizzato una festa di saluto

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Nelle prossime ore Conte tornerà inoltre al centro sportivo per comunicare ufficialmente alla squadra la propria decisione.

Secondo quanto riportato da Il Mattino, quella contro l’Udinese sarà l’ultima partita di Antonio Conte sulla panchina del Napoli. L’allenatore salentino sarebbe ormai pronto a salutare definitivamente il club azzurro al termine della stagione, in una giornata che potrebbe trasformarsi in una vera e propria festa d’addio.

Il quotidiano racconta anche un retroscena significativo legato al rapporto costruito da Conte con il gruppo squadra. Prima dei saluti finali, il tecnico e il capitano Giovanni Di Lorenzo avrebbero deciso di organizzare una braciata a Castel Volturno, prevista nella giornata di giovedì, come momento conviviale per chiudere insieme il percorso vissuto in questi anni.

Nelle prossime ore Conte tornerà inoltre al centro sportivo per comunicare ufficialmente alla squadra la propria decisione. Una scelta tenuta riservata a lungo, ma che adesso sarebbe pronta a diventare definitiva anche agli occhi dei calciatori azzurri.