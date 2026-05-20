Con Sarri o Allegri non importa: ADL e Manna hanno ribadito a Lobotka sua centralità

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Che si tratti di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri, avere in rosa un giocatore con le qualità di Lobotka rappresenta una garanzia assoluta.

Stanislav Lobotka resta uno dei punti fermi del Napoli presente e futuro. Il centrocampista slovacco è legato al club azzurro da un contratto in scadenza nel 2027, con opzione di rinnovo e una clausola rescissoria da 25 milioni di euro esercitabile entro metà luglio, valida però soltanto per eventuali club esteri.

Secondo quanto riportato dalla Gazzetta dello Sport, il regista continua a essere considerato centrale nel progetto tecnico del Napoli, indipendentemente da chi sarà il prossimo allenatore. Che si tratti di Maurizio Sarri o di Massimiliano Allegri, avere in rosa un giocatore con le qualità di Lobotka rappresenta una garanzia assoluta.

Dal club, inoltre, sarebbero arrivati segnali importanti sulla volontà di proseguire insieme. Aurelio De Laurentiis e il direttore sportivo Giovanni Manna avrebbero infatti ribadito la totale fiducia nello slovacco, considerato ancora imprescindibile negli equilibri della squadra.

Non solo parole: il Napoli starebbe valutando concretamente anche la possibilità di un rinnovo contrattuale, segnale chiaro della volontà di blindare uno dei leader tecnici della rosa azzurra.