Spunta Farioli, retroscena ADL: gradimento totale, ma c'è un problema

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Con l'addio ormai prossimo di Conte, dopo aver valutato diverse opzioni sul mercato italiano, Aurelio De Laurentiis ha rivolto la propria attenzione anche all’estero per individuare il profilo giusto a cui affidare la panchina. Il presidente del Napoli sta monitorando con interesse alcuni allenatori emergenti che si stanno mettendo in evidenza nei principali campionati europei. Tra questi c’è Francesco Farioli, tecnico del Porto, apprezzato per il suo stile di gioco e per la crescita mostrata negli ultimi anni. Sul tecnico italiano, però, pesa una clausola rescissoria che rende l’operazione particolarmente complessa sotto il profilo economico. Lo riporta il quotidiano Il Roma oggi in edicola.

Allenatore dopo Conte, le alternative seguite dal Napoli

Nella lista dei candidati restava fino a poco fa anche Enzo Maresca, altro allenatore stimato dalla dirigenza azzurra per idee e personalità. L’ex collaboratore di Guardiola continua ad avere estimatori importanti a livello internazionale, ma il suo futuro sembra ormai indirizzato altrove. Secondo le ultime indiscrezioni, infatti, Maresca avrebbe già dato la propria parola al Manchester City, scenario che complica ulteriormente i piani del Napoli. De Laurentiis, dunque, continua a muoversi su più tavoli alla ricerca della soluzione migliore per il nuovo corso azzurro.