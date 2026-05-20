Sarri-Napoli, spunta la prima formazione col 4-3-3: tutti i nomi

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Sarri al Napoli? La squadra azzurra potrebbe tornare al 4-3-3 con gran parte dei giocatori presenti in rosa pronti a essere titolari e protagonisti. In avanti il Napoli potrebbe presentarsi con un tridente di assoluto livello, capace di accendere l’entusiasmo della piazza e garantire qualità, velocità e fantasia. David Neres, Hojlund e Alisson rappresenterebbero infatti un reparto offensivo moderno e imprevedibile, con caratteristiche complementari e grande potenziale. Alle loro spalle, inoltre, come si legge su Il Roma oggi in edicola, agirebbe un fuoriclasse come Kevin De Bruyne, pronto a guidare la manovra insieme a Lobotka e McTominay in una linea mediana ricca di tecnica, dinamismo ed esperienza internazionale.

Napoli, una rosa già costruita per il gioco di Sarri?

Anche il reparto difensivo offrirebbe ampie garanzie a Maurizio Sarri. La linea a quattro composta da Di Lorenzo, Rrahmani, Buongiorno e Gutierrez unirebbe solidità, fisicità e capacità di costruzione dal basso, caratteristiche fondamentali per il calcio del tecnico toscano. A completare il quadro ci sarebbe poi il ritorno di Noa Lang dal prestito. L’esterno offensivo, grazie alle sue qualità nell’uno contro uno e alla capacità di saltare l’uomo, potrebbe diventare una risorsa preziosa nel sistema di gioco azzurro e ritagliarsi un ruolo importante nella nuova stagione.