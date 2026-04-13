Tuttosport: "Parma si conferma indigesto per il Napoli"
Il quotidiano Tuttosport analizza il pareggio tra Parma e Napoli, sottolineando come l’1-1 del Tardini rappresenti un’occasione mancata per gli azzurri. Secondo il quotidiano, “il Parma si conferma indigesto per il Napoli”, che non riesce ad andare oltre il pari contro la squadra di Carlos Cuesta, vedendo così ridursi le possibilità di restare agganciato all’Inter nella corsa scudetto.
A rispondere al gol lampo di Gabriel Strefezza è stato il solito Scott McTominay, ma il punto conquistato serve a poco per le ambizioni scudetto del Napoli. Diverso il discorso per i ducali, che dopo il pari con la Lazio mettono insieme un altro risultato utile in ottica salvezza: “un ulteriore mattoncino” che potrebbe risultare decisivo, soprattutto in vista dei prossimi impegni contro Udinese e Pisa.
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