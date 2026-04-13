Napoli-Lazio, distanza dall'Inter non spegne la passione: si va verso l'ennesimo sold out
Il Corriere dello Sport annuncia un nuovo pienone allo Stadio Diego Armando Maradona, questa volta per la sfida tra Napoli e Lazio. Nonostante una corsa scudetto sempre più complicata, la fede dei tifosi azzurri non si spegne: “il sogno resta difficile, ma non è svanito”, scrive il quotidiano, sottolineando come il pubblico continui a sostenere la squadra con entusiasmo.
La partita di sabato alle 18 contro la Lazio dell’ex Maurizio Sarri va infatti verso il tutto esaurito: “lo stadio di Fuorigrotta è a un passo dal sold out”, con disponibilità ormai ridotta al minimo. Su TicketOne restano soltanto pochissimi tagliandi, limitati alle curve inferiori, mentre tutti gli altri settori sono già esauriti, dai Distinti alla Posillipo fino alla Tribuna Nisida.
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