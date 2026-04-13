Parma-Napoli, le pagelle di Conte: il tecnico non convince a pieno i quotidiani

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Antonio Conte continua a crederci, ma la realtà si fa sempre più complicata.

Antonio Conte continua a crederci, ma la realtà si fa sempre più complicata. Dopo il pareggio del Napoli, il tecnico ha ribadito che il sogno scudetto non è ancora finito, anche se la distanza dalla vetta si è allargata. La vittoria dell’Inter sul Como ha infatti portato il distacco a nove punti, un margine che rende la rimonta estremamente difficile. A questo punto, più che la logica, è l’aritmetica a tenere in piedi le speranze degli azzurri.

Intanto arrivano le valutazioni dei quotidiani sulle scelte di Conte nel match di Parma, terminato 1-1. Il Corriere dello Sport assegna un 6 e sottolinea come “la partita si complica subito, ma il Napoli reagisce”, evidenziando l’impatto di Alisson e il contributo di McTominay, con il dubbio che alcuni cambi potessero arrivare prima.

Più severo il giudizio de La Gazzetta dello Sport, che si ferma al 5,5: “lo svantaggio immediato mette tutto in salita”, con un Napoli comunque lucido nel tentativo di rimonta, ma forse penalizzato da scelte difensive discutibili.

Sulla stessa linea Tuttosport, che assegna 6 a Conte: “partita complicata sin dall’inizio, il Napoli ci prova soltanto nella ripresa e lo salva McTominay”.