Il Mattino: "Cambio Hojlund-Giovane lascia qualche perplessità"

Il Mattino: "Cambio Hojlund-Giovane lascia qualche perplessità"TuttoNapoli.net
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Oggi alle 13:20Rassegna Stampa
di Arturo Minervini
Il Mattino analizza la prova del Napoli a Parma, soffermandosi soprattutto su alcune scelte offensive che non hanno convinto

Il Mattino analizza la prova del Napoli a Parma, soffermandosi soprattutto su alcune scelte offensive che non hanno convinto. Secondo il quotidiano, la squadra “resta la stessa per tutto il tempo”, anche dopo i cambi, con il solo Alisson Santos capace di portare un po’ di vivacità alla manovra.

A far discutere è in particolare la sostituzione tra Rasmus Højlund e Giovane: “il cambio lascia qualche perplessità”, sottolinea il giornale, evidenziando come, se da un lato “il danese è evanescente in area”, dall’altro “l’ex Verona la palla non la vede mai”. Un’analisi che fotografa le difficoltà del Napoli nel trovare soluzioni incisive negli ultimi metri.