Napoli sfortunato? Repubblica: "Sì, ma anche il più attrezzato con Conte"

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Secondo quanto raccontato da la Repubblica, si tratta di “due punti persi” che pesano in modo significativo nella corsa degli azzurri.

Il pareggio del Napoli a Parma lascia dietro di sé rimpianti e sensazioni contrastanti. Secondo quanto raccontato da la Repubblica, si tratta di “due punti persi” che pesano in modo significativo nella corsa degli azzurri. Il momento sembrava favorevole: “dopo cinque vittorie, il secondo posto appena raggiunto, il crollo del Milan. Poteva, doveva andare meglio”. E invece la gara del Tardini si è trasformata in una trappola: “comincia a Parma la partita più scabrosa. La partita infinita. La partita dei rimorsi”.

Il risultato finale lascia una sensazione difficile da digerire: “il pari è di un’insopportabile ambiguità”, capace di alimentare dubbi e frustrazione per tutta la giornata. Nel giro di poche ore cambia anche la percezione della corsa scudetto: “prima vede l’Inter più vicina e raggiungibile, poi più lontana e inafferrabile”.

Eppure, nonostante tutto, la resa non è un’opzione. Il quotidiano sottolinea come, a sei giornate dalla fine, non sia il momento di fermarsi: “non può mica spegnere il motore e mandare già in disarmo la squadra più sfortunata ma anche più attrezzata che Conte abbia avuto nel suo biennio”.