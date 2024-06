ADL-Conte stanno creando l'attesa: le ultime sulla location di presentazione

Gli unici a non avere fretta sono i due protagonisti della telenovela, soddisfatti per il clima di grandissima attesa che si sta impadronendo della città

Aurelio De Laurentiis non rinuncia mai agli effetti cinematografici. Nonostante la notizia sia ormai ampiamente diffusa, secondo Repubblica il presidente del Napoli sta riuscendo a creare una suspense di natura diversa per l’approdo di Antonio Conte, seminando dubbi sul momento fatidico della firma e soprattutto sulla data e sulla location della presentazione.

Gli unici a non avere fretta sembrano essere i due protagonisti della telenovela, soddisfatti per il clima di grandissima attesa che si sta impadronendo della città. Non si parla infatti più dell’umiliante decimo posto o dell’uscita dopo 14 stagioni dall’Europa, ma c'è fermento intorno al suo ritorno in panchina. A Napoli è già Conte-mania e De Laurentiis - si legge - ce la sta mettendo tutta per alimentarla: prima prendendosi sul più bello una settimana di vacanza nelle Baleari e poi dando mandato ai suoi collaboratori del marketing di cercare una location a cinque stelle per la presentazione. San Carlo sfumato per i costi elevati (70 mila euro), problemi pure per Castel dell’Ovo e per il museo Mann, mentre promette bene la trattativa in corso con i vertici del Palazzo Reale.