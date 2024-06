ADL e l'inedito passo indietro: con Conte cambio di rotta senza precedenti

Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, alla luce anche dell'incontro avuto con l'agente Mario Giuffredi sul caso Di Lorenzo, in cui il presidente non era presente.

Aurelio De Laurentiis in una nuova versione con l'avvento di Antonio Conte al Napoli: il patron pronto a fare un passo indietro per lasciare spazio al tecnico e rispettare le gerarchie dei ruoli. Lo scrive l'edizione odierna di Repubblica, alla luce anche dell'incontro avuto con l'agente Mario Giuffredi sul caso Di Lorenzo, in cui il presidente non era presente.

"Aurelio De Laurentiis sta facendo davvero un inedito passo indietro e il nuovo corso del Napoli è cominciato quindi con un cambio di rotta senza precedenti: nel segno della rigorosa ripartizione di ruoli, compiti e responsabilità. Il presidente non si è fatto da parte, sia chiaro, ma in prima linea ci sono adesso soprattutto Antonio Conte e Giovanni Manna".