ADL spera nel colpo gobbo: eliminare il Barcellona e avvicinarsi al Mondiale per Club

"La discussione in seno al Napoli c’è. Perché se è vero che fin qui la stagione è stata largamente insufficiente (nono posto in classifica, Garcia è stato esonerato col Napoli quarto), c’è ancora la possibilità di raddrizzarla". Sul Corriere del Mezzogiorno si parla del prossimo incrocio in Champoions con il Barcellona.

"Ci sono gli ottavi di finale di Champions contro il Barcellona che sta messo quasi peggio degli azzurri: domenica sera ha pareggiato 3-3 in casa contro il Granada penultimo in classifica e in tribuna il presidente Laporta per la rabbia ha scaraventato a terra le tartine. Battere ed eliminare il Barcellona vorrebbe dire quarti di finale di Champions e avvicinarsi al Mondiale per club. La stagione cambia da così a così. Improvvisamente diventi il più figo del bigoncio, altro che presidente alla deriva".