Gazzetta smentisce Conte: "Napoli non in ricostruzione, ma in pieno potenziamento"

Ferragosto è passato e l'inizio della nuova Serie A è alle porte. E' tempo di griglie Scudetto, per la Gazzetta dello Sport il Napoli di Antonio Conte riparte dal tricolore sul petto e in pole per la stagione che sta per iniziare: "Antonio Conte ha declassato il Napoli al ruolo di 'rompiscatole' (parola sua, testuale) di Inter, Milan e Juve. L’allenatore dei campioni d’Italia vuole togliere la pressione attorno ai propri giocatori, ma la realtà è un’altra".

Secondo la Rosea, nella griglia di partenza del campionato il Napoli è davanti a tutti, rinforzato da innesti come De Bruyne, Lang, Lucca e Beukema. La squadra detentrice dello scudetto non è in ricostruzione - come dice il suo allenatore - ma in pieno potenziamento, pronta a confermarsi protagonista. Neppure le partenze di Osimhen e Kvaratskhelia alterano questo scenario, "non ci si può aggrappare a queste partenze". Conte stesso, secondo il suo storico, punta allo scudetto: alla Juve privilegiò sempre il campionato a finali europee, e per il Napoli la priorità sarà il secondo tricolore consecutivo, mai conquistato prima. La squadra è pronta a giocarsi il ruolo di favorita, con la consapevolezza che la pressione si può gestire solo sul campo, partita dopo partita.

Secondo posto in griglia per l'Inter. Dietro al Napoli c'è l'Inter: due scudetti vinti, due volte seconda e una terza nelle ultime cinque stagioni. Ma oggi la squadra è alle prese con la transizione da Simone Inzaghi a Cristian Chivu, "un passaggio delicato, che comporterà inevitabili scossoni. Va assestata la fase difensiva, bisogna vedere come Marotta e Ausilio intendono spendere il tesoretto. Se il tormentone Lookman si concluderà con il lieto fine, ci vorrà almeno un mese per tirare a lucido l'attaccante nigeriano, che non si allena più con l'Atalanta. II Napoli ha consolidato l'identità, l'Inter deve indossarne una nuova".