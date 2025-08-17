Infortunio Lukaku, CdM: si teme almeno un mese di stop, può cambiare il mercato

vedi letture

Oggi Romelu Lukaku si sottoporrà agli esami strumentali che chiariranno l'entità del risentimento al quadricipite della coscia sinistra rimediato durante l’ultima amichevole disputata a Castel di Sangro contro l’Olympiacos. "Si teme almeno un mese di stop, è difficile che Big Rom possa esserci contro Sassuolo e Cagliari nelle prime due giornate di campionato". Scrive il Corriere del Mezzogiorno nell'edizione in edicola oggi. Se la diagnosi dovesse essere più seria, gli scenari di mercato del Napoli sarebbero inevitabilmente soggetti a nuovi cambiamenti.

In particolare, la cessione di Elmas al Lipsia - già definita nelle linee principali e gradita al giocatore, nonostante il pressing del West Ham - potrebbe essere congelata. Tutto dipenderà dalla durata dell’assenza di Lukaku: un infortunio lungo spingerebbe il club a tenersi più margine in lista, magari inserendo un’altra punta accanto a Lucca. L’attaccante ex Udinese, autore di quattro gol in pre-campionato, ha convinto Conte ma resta la necessità di un’alternativa affidabile se il centravanti belga dovesse fermarsi a lungo.