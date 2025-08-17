Tre giorni di riposo per gli azzurri: occasione per i nuovi per ambientarsi in città

Tre giorni di riposo dopo il lungo ritiro di Castel di Sangro per ricaricare le energie prima del debutto ufficiale di sabato prossimo contro il Sassuolo. Come riporta il Corriere dello Sport, i giocatori del Napoli hanno approfittato dello stop concesso da Conte in modi diversi: chi è tornato a casa per rivedere amici e familiari, chi è rimasto in Campania, chi ha approfittato del tempo libero per sistemare traslochi e prime abitazioni, soprattutto tra i nuovi arrivati. Un momento utile anche per ambientarsi meglio alla nuova realtà.

Diverso il discorso per Giovanni Di Lorenzo, capitano ormai perfettamente integrato a Napoli. Per lui vacanza breve ma intensa, trascorsa al mare con moglie e figlie e condivisa sui social. Un’occasione per rigenerarsi mentalmente e presentarsi pronto agli ordini di Conte, con lo stesso spirito che lo ha contraddistinto durante il ritiro estivo. Da domani, infatti, la squadra tornerà al lavoro a Castel Volturno in vista della trasferta di Reggio Emilia, primo impegno ufficiale della stagione per i campioni d'Italia.