Sassuolo-Napoli, Lucca o De Bruyne falso 9? Il Mattino: Conte ha già deciso

L’infortunio di Romelu Lukaku costringe il Napoli a rivedere i piani per l'esordio di sabato in campionato contro il Sassuolo. Al posto del centravanti belga, sarà subito protagonista Lorenzo Lucca, "l'attaccante arrivato dall'Udinese sarà subito lanciato nella mischia. Niente periodi di prova o transizioni dolci", scrive Il Mattino. L’attaccante sarà il sostituto designato di Lukaku, mentre De Bruyne potrebbe essere impiegato più avanzato solo a gara in corso.

"E poi ci sono gli esperimenti: nel finale di gara contro l'Olympiacos in Abruzzo, Conte ha provato anche a spostare in avanti Kevin De Bruyne, riferimento più avanzato in campo". Questa soluzione potrebbe essere, secondo il quotidiano, una mossa da utilizzare a gara in corso, "visto che una vera alternativa alla prima punta oggi non c'è, con Lukaku fuori dai giochi".