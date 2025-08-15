Cds esalta De Bruyne: "Moto perpetuo che a 34 anni pressa, lega e gioca ovunque"

Il Corriere dello Sport oggi in edicola esalta la prova di Kevin De Bruyne contro l'Olympiacos. Una prova brillante da parte del centrocampista belga in un modulo inedito coi Fab Four che Conte sta cercando di far coesistere con buoni risultati: "Napoli con il 4-4-1-1, per la prima volta dall'inizio e per la prima con Anguissa, Lobotka, McTominay e De Bruyne insieme. Già, KDB: un moto perpetuo.

Un ragazzino di 34 anni che trovi ovunque a pressare, costruire, legare il gioco e aprire il compasso con la solita intelligenza e innata classe. Nel finale, quando esce Lucca per esigenze di gestione, fa anche il falso nove. Anguissa non è da meno, anzi è una furia, ma è la mole di gioco costruita dai quattro centrocampisti a convincere: il possesso diventa dominio e nasce un album di chance. E non solo: aggrediscono e riaggrediscono tutti".