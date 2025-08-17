Stop Lukaku, salta le prime due di campionato? Oggi l'esito degli esami

Stamattina Romelu Lukaku sarà di nuovo in contatto con lo staff medico del Napoli. "Ci si è aggiornati anche ieri, per capire quali fossero le sensazioni dell'attaccante". Scrive Il Mattino nella sua edizione in edicola oggi. Per la giornata di oggi sono attesi anche i risultati definitivi degli esami alla coscia sinistra, dopo il problema accusato dal centravanti azzurro il 14 agosto nell’amichevole contro l’Olympiacos. Una lesione muscolare preoccupa il club, che attende di conoscere l’entità dello stop prima di decidere i tempi di recupero.

Le ultime 48 ore non sono state semplici per l’attaccante belga, che "sperava di poter saltare qualsiasi problema fisico questa estate". Invece Big Rom dovrà probabilmente saltare le prime due partite di campionato contro Sassuolo in trasferta e Cagliari al Maradona, prima della sosta di campionato. Solo dopo sarà possibile stabilire con chiarezza quando potrà tornare a disposizione, ma il Napoli resta fiducioso: il tempo per recuperare dall'infortunio c’è.