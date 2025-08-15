Infortunio Lukaku: si teme una lesione. Gli esami incideranno anche sul mercato?

C'è grande attesa per conoscere le condizioni di Romelu Lukaku, uscito per infortunio nel corso dell'ultimo test contro l'Olympiacos. Ne scrive il Corriere del Mezzogiorno raccontando di sensazioni piuttosto negative: "Si teme una lesione muscolare che può fermarlo per un po' di tempo. Le prime impressioni non sono positive, anche di Lukaku.

Gli esami strumentali faranno chiarezza, l'infortunio di Big Rom potrebbe incidere anche sul mercato, almeno riguardo alle valutazioni su Ambrosino e almeno per il momento Cheddira, conteso tra l'Udinese che è in vantaggio e il Cagliari. L'Olympiakos chiude il primo tempo con tredici falli, al 35° un'entrata di El Kaabi su Rrahmani determina il nervosismo della panchina del Napoli, Conte entra anche in campo inferocito per invitare l'Olympiakos ad abbassare i toni della contesa".