Affare Conceicao, in aiuto di ADL il Decreto Crescita: ecco quanto costerebbe

© foto di Antonello Sammarco/Image Sport

"Il futuro è già adesso, il Napoli sta dentro una nuova epoca. De Laurentiis, mentre prepara la festa del 4 giugno, valuta il post Spalletti, la guida tecnica che dovrà raccogliere l’eredità del lavoro degli azzurri campioni d’Italia".

Sul Corriere del Mezzogiorno si parla della pista che porta in Portogallo per l'erede di Luciano Spalletti: "È ora di lavorare sulle alternative, il canale con Sergio Conceicao, che ha un contratto in scadenza nel 2024 con il Porto e potrebbe liberarsi, è aperto e sul tavolo c’è una proposta di 6 milioni di euro lordi (4 netti col Decreto Crescita)".