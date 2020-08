Affare Napoli-Lille, CdS: “Operazione di finanza creativa. Ecco quanto si è speso per Osimhen”

Victor Osimhen è il calciatore è l'acquisto più oneroso della storia del Napoli. L'edizione odierna de il Corriere dello Sport ha definito l'affare concluso con il Lille dal ds Cristiano Giuntoli come un: "Operazione di finanza creativa. L'Ingegno, in questo calcio moderno, in cui s'avverte il senso della magia, ha consentito al Napoli di risparmiare venti milioni di euro, la valutazione che il Lilla ha dato a Karnezis e ai giovanissimi Manzi, Palmieri e Liguori. Il Napoli spenderà quindi 47 mln e 500mila euro (in 5 anni) e tra i bonus da riconoscere al club francese ci sono 2 mln e mezzo in caso di conquista della Champions"