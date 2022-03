Agnelli e la Superlega: 11 mesi dopo il flop prova a riesumarla

La Repubblica dedica spazio al suo interno alla vicenda relativa alla Superlega.

TuttoNapoli.net

La Repubblica dedica spazio al suo interno alla vicenda relativa alla Superlega. Il quotidiano sottolinea come era molto tempo che non si sentivano animi così tesi nel calcio, come avvenuto ieri all'hotel Biltmore di Londra. Anzi da 11 mesi: quando 12 club, i più ricchi e prestigiosi, sfidarono la UEFA e l'establishment del calcio per una secessione clamorosa.

Allora fu flop perché le inglesi si sfilarono e Boris Johnson fece muro per proteggere il brand e le casse della Premier League, oggi ci si chiede come sia possibile riesumare tale progetto dopo un flop simile. Agnelli aspetta la decisione della Corte di giustizia Europea, solo in quel momento inizieremo a capire.