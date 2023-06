Al Maradona spunta anche Belen: sarà una festa senza precedenti per il mondo del calcio

Neppure un posto vuoto al Maradona: 55mila presenze a fronte di 350mila richieste

TuttoNapoli.net

Neppure un posto vuoto al Maradona: 55mila presenze a fronte di 350mila richieste, racconta il Corriere dello Sport in merito alla giornata storica di domani in cui riceverà la coppa che Di Lorenzo alzerà al cielo prima del lungo show post-partita, in diretta su Rai2 dalle ore 21, che si preannuncia straordinario, un evento senza precedenti per il calcio:

"È in fase di definizione tra ospiti già certi, altri top secret e altri ancora in forse. De Laurentiis ha pensato proprio a tutto. È stata sua, ad esempio, la scelta di puntare su Stefano De Martino, ieri al Maradona con Belen Rodriguez (sarà sul palco per la festa?) e col figlio Santiago. Quella di oggi, in tal senso, si preannuncia giornata caldissima tra prove e idee del’ultima ora. De Laurentiis, anche ieri al Maradona per questioni organizzative, darà spazio a tantissimi artisti napoletani come Gigi D’Alessio, Nino D’Angelo, Clementino, Stash, Lda, Geolier, ma anche alle cantanti Noa, Arisa ed Emma e ad altri ospiti di livello nazionale tra attori e comici. Avrebbe voluto Fiorello. La regia sarà affidata a Stefano Vicario. Il più atteso sul maxi palco sarà Spalletti".