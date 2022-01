Alla ripresa un indizio sul futuro: Spalletti punterà su Meret o tornerà con Ospina?

Il dualismo tra David Ospina e Alex Meret va avanti da una vita. Quest'anno i gradi del titolare sono del colombiano, ma nelle ultime gare è toccato al classe '97. E dopo la sosta ci sarà un indizio sul futuro: su chi farà affidamento Luciano Spalletti? A scriverlo è La Gazzetta dello Sport:

"Alla ripresa del campionato, con la trasferta di domenica a Venezia, sarà anche indicativa la scelta di Luciano Spalletti per il posto da titolare tra i pali del Napoli. Ospina si è rivelato la sicurezza in più per la difesa. Meret si è rilanciato nelle ultime due partite. Avere due portieri di alto livello è certamente un garanzia per Spalletti in questa stagione".