Allarme Lozano: se oggi non si allenerà, non partirà per la trasferta di Champions

Hirving Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale. Così ha informato il club

TuttoNapoli.net

© foto di www.imagephotoagency.it

Hirving Lozano non ha svolto allenamento per una sindrome para influenzale. Così ha informato il club, naturalmente c’è molta attenzione sui sintomi e proprio per tenere alta l’attenzione covid il giocatore è rimasto a casa. Oggi si valuteranno le condizioni dell’attaccante messicano che se non si allenerà nemmeno oggi, difficilmente partirà domani per la trasferta in Scozia di Champions League. Lo scrive La Gazzetta dello Sport.