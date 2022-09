Allarme rientrato per Rrahmani: si è allenato in gruppo, deciderà Spalletti se puntarci

Rrahmani ha saltato la prima di Nations con il Kosovo per un fastidio al ginocchio destro accusato con il Milan

Rrahmani ha saltato la prima di Nations con il Kosovo per un fastidio al ginocchio destro accusato con il Milan, ma poi ha giocato 64 minuti della seconda con Cipro e ieri si è allenato regolarmente. Nessun problema di sorta, insomma, e parola a Spalletti: toccherà al signor Luciano decidere se schierarlo oppure preservarlo in vista della trasferta di martedì in Champions con l'Ajax. Lo scrive il Corriere dello Sport.