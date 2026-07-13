Allegri, inizia la missione napoletana: le prime tappe

vedi letture

Il tecnico inizierà subito a prendere confidenza con il nuovo ambiente, tra i primi appuntamenti istituzionali e la conoscenza del centro sportivo di Castel Volturno

Come riportato dalla Gazzetta dello Sport, è la giornata dell'arrivo di Massimiliano Allegri a Napoli. Il nuovo allenatore azzurro raggiungerà la città in tarda mattinata per dare ufficialmente il via alla sua seconda avventura sulla panchina partenopea. Il tecnico inizierà subito a prendere confidenza con il nuovo ambiente, tra i primi appuntamenti istituzionali e la conoscenza del centro sportivo di Castel Volturno, dove da oggi prenderanno il via le attività della squadra.

Allegri, inizia l'avventura al Napoli

Come scrive la Gazzetta dello Sport, "cercherà casa, scoprirà Castel Volturno, osserverà i primi test, si avvierà – formalmente – alla presentazione di domani". Nel corso della giornata Allegri avrà anche modo di confrontarsi con la dirigenza azzurra. In agenda ci sono infatti incontri con il presidente Aurelio De Laurentiis e con il direttore sportivo Giovanni Manna, con i quali farà il punto sulla situazione della rosa e sulle strategie di mercato.

Il quotidiano aggiunge infatti che "magari incrocerà anche qualcuno, ovviamente Aurelio De Laurentiis e l'uomo mercato Giovanni Manna con i quali ci sarà modo di parlare, e però intanto tra le pieghe di queste giornate altre cose potranno succedere".