Allegri arriva a Napoli: primo confronto operativo e cena con Manna e ADL
Prende ufficialmente il via l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese inizierà la sua esperienza dal Training Center di Castel Volturno, dove avrà i primi incontri con la dirigenza, lo staff medico e i collaboratori che lo accompagneranno nel corso della stagione. Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, ad accoglierlo ci saranno il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato a Napoli per seguire personalmente i primi passi del nuovo allenatore.
Allegri arriva a Napoli: ad accoglierlo De Laurentiis se Manna
Il numero uno del club, dopo aver partecipato ai funerali di Peppino di Capri, ha voluto essere presente per dare il benvenuto ad Allegri e condividere con lui l'avvio del nuovo progetto tecnico. La giornata sarà anche l'occasione per un primo confronto operativo tra allenatore e società, con Manna pronto a fare gli onori di casa e a fare il punto sulle questioni legate alla rosa e al mercato. In serata, è previsto un momento conviviale con una cena che riunirà i vertici del club e lo staff tecnico.
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