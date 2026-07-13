Allegri arriva a Napoli: primo confronto operativo e cena con Manna e ADL

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Ad accoglierlo ci saranno il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis

Prende ufficialmente il via l'avventura di Massimiliano Allegri sulla panchina del Napoli. Il tecnico livornese inizierà la sua esperienza dal Training Center di Castel Volturno, dove avrà i primi incontri con la dirigenza, lo staff medico e i collaboratori che lo accompagneranno nel corso della stagione. Come spiega l'edizione odierna de Il Mattino, ad accoglierlo ci saranno il direttore sportivo Giovanni Manna e il presidente Aurelio De Laurentiis, rientrato a Napoli per seguire personalmente i primi passi del nuovo allenatore.

Allegri arriva a Napoli: ad accoglierlo De Laurentiis se Manna

Il numero uno del club, dopo aver partecipato ai funerali di Peppino di Capri, ha voluto essere presente per dare il benvenuto ad Allegri e condividere con lui l'avvio del nuovo progetto tecnico. La giornata sarà anche l'occasione per un primo confronto operativo tra allenatore e società, con Manna pronto a fare gli onori di casa e a fare il punto sulle questioni legate alla rosa e al mercato. In serata, è previsto un momento conviviale con una cena che riunirà i vertici del club e lo staff tecnico.