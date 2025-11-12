Allenamenti Conte, Repubblica: "Vecchia guardia non condivide i metodi da sergente di ferro"

vedi letture

Così l'edizione odierna di Repubblica scrive di qualche malumore all'interno dello spogliatoio emerso in queste settimane.

Nel post scudetto del Napoli c’è stata infatti una pericolosa crisi di rigetto, di cui adesso hanno cominciato a parlare senza reticenze gli stessi protagonisti, visto che è crollato il muro di diplomatica omertà. Così l'edizione odierna di Repubblica scrive di qualche malumore all'interno dello spogliatoio emerso in queste settimane.

"Da una parte è rimasto il tecnico leccese, che ha subito voltato pagina all’indomani del trionfo di maggio ed è ripartito a testa bassa, con la stessa fame e voglia di vincere con cui aveva iniziato nell’estate del 2024 la sua avventura sulla panchina azzurra. Dall’altra hanno viceversa fatto quadrato su posizioni leggermente diverse i giocatori, in modo particolare quelli della Vecchia Guardia. Pure loro desiderosi di raggiungere altri successi, certo, senza però condividere più in toto i metodi da sergente di ferro della loro guida".